Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке жара до +36° (видеопрогноз)

16:30, 26 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов сохранится жаркая погода.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На востоке без осадков, температура днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, местами дождь с грозой. Температура до +36°.

В Украине объявили штормовое предупреждение

На западе Украины в четверг местами пройдут дожди. Днем до +25°.

В северных областях ожидаются осадки. Температура до +29°. В центре Украины местами дожди с грозами, температура днем до +34°.

Согласно народному прогнозу, 27 июля - день Акили. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.

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