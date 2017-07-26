Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 27 июля

15:46, 26 июля 2017
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В четверг, 27 июля, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на востоке до +34° (карта)

В частности, 27 июля в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Днем в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами сильный дождь.

Напомним, в течение ближайших дней в Украине сохранится пожарная опасность.

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