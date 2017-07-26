В Китае с начала года жертвами стихийных бедствий стали более 400 человек

14:29, 26 июля 2017
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В результате стихийных бедствий с начала 2017 года в Китае погибли 402 человека.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Всего пострадали 83,3 млн человек, 129 числятся пропавшими без вести, передает Xinhua со ссылкой на министерство гражданской администрации Китая.

Число жертв наводнения в Японии выросло до 34 человек

Основными стихийными бедствиями в стране стали наводнения и оползни. Также имели место засуха, град, тайфуны, землетрясения, селевые потоки, снегопады, лесные пожары и др.

Из-за стихийных бедствий 3,58 млн человек были экстренно эвакуированы, 1,2 млн человек срочно нуждаются в помощи. От ударов стихии было разрушено 110 тыс. и серьезно повреждено свыше 200 тыс. жилых домов, пострадало 12,33 млн га сельхозугодий. Экономический ущерб превысил 25 млрд долларов.  

Напомним, жертвами наводнений на северо-востоке Китая стали 18 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести.

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