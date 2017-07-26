В Украине ожидается высокая пожарная опасность - ГСЧС

13:17, 26 июля 2017
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В ближайшие дни в Украине сохранится пожарная опасность.

В Украине сохраняется пожарная опасность / ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 26-31 июля в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

26-27 июля в Черкасской области и в большинстве районов Киевской области высокая (4 класса), местами чрезвычайная пожарная опасность.

По Киеву 26 июля ожидается высокая, а 27 июля чрезвычайная пожарная опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 26 июля во многих областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

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