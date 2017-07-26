В Украине ожидается высокая пожарная опасность - ГСЧС
В ближайшие дни в Украине сохранится пожарная опасность.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на востоке до +34° (карта)
Так, 26-31 июля в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
26-27 июля в Черкасской области и в большинстве районов Киевской области высокая (4 класса), местами чрезвычайная пожарная опасность.
По Киеву 26 июля ожидается высокая, а 27 июля чрезвычайная пожарная опасность.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.
Напомним, 26 июля во многих областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.
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