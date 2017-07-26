Ураган "Хиллари" у берегов Мексики усилился до второй категории

12:28, 26 июля 2017
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Ураган "Хиллари" у берегов Мексики в Тихом океане усилился до второй категории.

Ураган
Ураган "Хиллари" усилился до второй категории / Strange sounds

Скорость внутри урагана достигает 155 километров в час с порывами до 195 километров в час, передает "РИА Новости" со ссылкой на национальную комиссию по водным ресурсам Мексики.

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Ураган находится примерно в 800 километрах от берегов Мексики. По прогнозам синоптиков, "Хиллари" будет отдаляться от континента при одновременном усилении до третьей категории.

Напомним, в результате бури и лесного пожара, произошедших в разных районах Западно-Капской провинции ЮАР, по крайней мере девять человек погибли и несколько получили ранения.

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