Ураган "Хиллари" у берегов Мексики усилился до второй категории
Ураган "Хиллари" у берегов Мексики в Тихом океане усилился до второй категории.
Скорость внутри урагана достигает 155 километров в час с порывами до 195 километров в час, передает "РИА Новости" со ссылкой на национальную комиссию по водным ресурсам Мексики.
Тропический шторм "Дора" у побережья Мексики достиг силы урагана
Ураган находится примерно в 800 километрах от берегов Мексики. По прогнозам синоптиков, "Хиллари" будет отдаляться от континента при одновременном усилении до третьей категории.
Напомним, в результате бури и лесного пожара, произошедших в разных районах Западно-Капской провинции ЮАР, по крайней мере девять человек погибли и несколько получили ранения.
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