В Украине из-за непогоды обесточено около 150 населенных пунктов (видео)
Вследствие осложнения погодных условий в Украине обесточены 147 населенных пунктов в 4 областях.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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Так, в Тернопольской области обесточены 59 н. п., в Хмельницкой - 36 н. п., Закарпатской – 27 н. п., Львовской – 25 н. п.
Кроме того, на территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей из-за дождей и сильного ветра произошло падение 68 деревьев, частично повреждена кровля 71 жилого дома и общеобразовательной школы, подтоплены 4 подвальных помещения, повалены 3 электроопоры.
К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС было привлечено 183 человек личного состава и 36 единиц техники.
Прикарпатье накрыло внезапной непогодой
Напомним, 26 июля во многих областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.
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