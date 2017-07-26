Во Франции из-за лесных пожаров эвакуируют местных жителей (видео)
Из-за пожаров рядом с известным французским курортом Сен-Тропе местные власти эвакуировали жителей и туристов во временные убежища.
Огонь подступил к жилым кварталам, взять его под контоль пожарным пока не удатся, сообщает Euronews.
В Херсонской области горело 10 га леса
Работу осложняет сильный ветер. Всего за час огонь охватил территорию в 200 гектаров.
Кроме того, эвакуация идет и на севере острова Корсики. На борьбу с огнем брошены сотни пожарных и спасателей. По данным французских властей, в результате пожаров на юге страны и на Корсике превратились в пепелище 1400 гектаров лесов.
Во Франции проходит массовая эвакуация людей
Напомним, в центральных регионах Португалии вновь разгорелись мощные лесные пожары.
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