Во Франции из-за лесных пожаров эвакуируют местных жителей (видео)

10:29, 26 июля 2017
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Из-за пожаров рядом с известным французским курортом Сен-Тропе местные власти эвакуировали жителей и туристов во временные убежища.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Огонь подступил к жилым кварталам, взять его под контоль пожарным пока не удатся, сообщает Euronews.

В Херсонской области горело 10 га леса

Работу осложняет сильный ветер. Всего за час огонь охватил территорию в 200 гектаров.

Кроме того, эвакуация идет и на севере острова Корсики. На борьбу с огнем брошены сотни пожарных и спасателей. По данным французских властей, в результате пожаров на юге страны и на Корсике превратились в пепелище 1400 гектаров лесов.

Напомним, в центральных регионах Португалии вновь разгорелись мощные лесные пожары.

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