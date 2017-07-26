В Украине объявили штормовое предупреждение

09:31, 26 июля 2017
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Сегодня, 26 июля, во многих областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на востоке до +34° (карта)

Так, 26 июля в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях местами сильные дожди.

Напомним, до конца июля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

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