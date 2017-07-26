В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем до +30°

08:30, 26 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 26 июля в столице без осадков, днем до +30°.

В Киеве ожидается гроза / УНИАН
В Киеве ожидается гроза / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +22°. Ветер юго-восточный, до 5.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:16, а зайдет в 20:51. 

Как сообщал УНИАН, 26 июля практически по всей Украине пройдут дожди, на востоке до +34°.

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