В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем до +30°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 26 июля в столице без осадков, днем до +30°.

В Киеве ожидается гроза / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +22°. Ветер юго-восточный, до 5.4 м/с.

Читайте также Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

Солнце в столице взошло в 05:16, а зайдет в 20:51.

Как сообщал УНИАН, 26 июля практически по всей Украине пройдут дожди, на востоке до +34°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.