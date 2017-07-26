В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на востоке до +34° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 26 июля практически по всей Украине пройдут дожди, на востоке до +34°.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Херсонской области пройдет дождь. Температура до +33°.

На западе Украины в среду местами пройдут дожди. Днем до +26°.

В северных областях ожидаются грозы. Температура до +30°. В центре пройдут дожди, температура днем до +32°.

Прогноз на 26 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 июля — Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой — на дождливую осень.

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