В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на востоке до +34° (карта)

08:00, 26 июля 2017
2219

Согласно данным Погода УНИАН, 26 июля практически по всей Украине пройдут дожди, на востоке до +34°.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Херсонской области пройдет дождь. Температура до +33°.

На западе Украины в среду местами пройдут дожди. Днем до +26°.

В северных областях ожидаются грозы. Температура до +30°. В центре пройдут дожди, температура днем до +32°.

Прогноз на 26 июля / УНИАН
Прогноз на 26 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 июля — Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой — на дождливую осень.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина
Апрель в Киеве стал самым теплым с 1881 года Апрель в Киеве стал самым теплым с 1881 года
В результате схода оползня на севере Китая погибли три человека В результате схода оползня на севере Китая погибли три человека
В Швейцарских Альпах погибли четыре человека В Швейцарских Альпах погибли четыре человека
Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек
В Киеве сегодня без осадков, температура до +28° В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +29° (карта) В Украине сегодня без осадков, местами температура до +29° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
51 %
764 мм
4.3 м/с
6 %
Лента новостей