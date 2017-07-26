Из-за рекордного бездождия в Ватикане впервые выключили фонтаны

03:51, 26 июля 2017
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Регион уже несколько месяцев подряд получает осадков меньше нормы, и запасы воды в нем исчерпываются.

Фонтан на площади Святого Петра в Ватикане / REUTERS
Фонтан на площади Святого Петра в Ватикане / REUTERS

В Ватикане впервые выключили фонтаны на площади Святого Петра из-за нехватки воды. На главной площади католического государства и в папских садах останавливают работу сотни фонтанов, среди которых, в частности, и два памятника XVII века, говорится в сюжете ТСН.

Это объясняется намерением сэкономить воду, ведь Рим страдает от рекордного за последние полвека бездождия.

Регион уже несколько месяцев подряд получает осадков меньше нормы, и запасы воды в нем исчерпываются. Чтобы сохранить драгоценную влагу, власть Рима размышляет, не ограничить ли подачу воды в городе восемью часами в день.

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Фонтан на площади Святого Петра / фото Alexander Topchiy
Фонтан на площади Святого Петра / фото Alexander Topchiy

Как уже сообщалось, в Италии царит невероятная жара и отсутствие осадков. Местные фермеры потеряют около миллиарда евро через погодные капризы. Уровень воды в реках резко упал - фермерам нечем поливать насаждения и поить скот. 

Власти ввели чрезвычайное положение в наиболее пострадавших регионах. Но аграрии уже предупреждают о неурожае знаменитых итальянских томатов и кризис в производстве легендарных сыров.

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