В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +30°

17:00, 25 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 26 июля, в столице пройдет дождь с грозой, днем до +30°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +23°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.6 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:16, а зайдет в 20:51. 

Как сообщал УНИАН, 26 июля в Украине пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов сохранится жаркая погода.

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