Завтра Украину накроют грозовые дожди, на западе немного похолодает (видеопрогноз)

16:30, 25 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 26 июля в Украине пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов сохранится жаркая погода.

В Украине ожидаются грозы/ УНИАН
В Украине ожидаются грозы/ УНИАН

На востоке практически без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, местами дождь с грозой. Температура до +33°.

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На западе Украины в среду местами пройдут дожди. Днем до +26°.

В северных областях местами ожидаются грозы. Температура до +31°. В центре Украины дожди с грозами, температура днем до +32°.

Согласно народному прогнозу, 26 июля — Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой — на дождливую осень.

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