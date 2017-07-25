Завтра Украину накроют грозовые дожди, на западе немного похолодает (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 26 июля в Украине пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов сохранится жаркая погода.

В Украине ожидаются грозы/ УНИАН

На востоке практически без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, местами дождь с грозой. Температура до +33°.

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На западе Украины в среду местами пройдут дожди. Днем до +26°.

В северных областях местами ожидаются грозы. Температура до +31°. В центре Украины дожди с грозами, температура днем до +32°.

Согласно народному прогнозу, 26 июля — Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой — на дождливую осень.

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