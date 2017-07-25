Юго-восток Франции охватили лесные пожары (фоторепортаж)

Из-за сухой и ветреной погоды на юго-востоке Франции начались лесные пожары.

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Лесные массивы близ Ниццы, Сен-Тропе, а также остров Корсика охвачены огнем. Общая площадь пожаров достигла 3000 га, сообщает RFI.

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В городе Карро из-за пожаров эвакуировано местное население. С огнем борются около 2000 солдат и спасателей. Франция уже обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить два самолета Canadair.

Лесные пожары начались 24 июля. 15 полицейских и четыре сотрудника пожарных служб получили ранения. Самая сложная ситуация в департаменте Вар, где уже второй день дует сильный ветер, затрудняя работу спасателей.

Напомним, в центральных регионах Португалии вновь разгорелись мощные лесные пожары.