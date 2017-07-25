Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

До конца июля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

Украинцев предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 25-31 июля в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 25-27 июля в Черкасской области и в большинстве районов Киевской, 25 июля Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях высокая (4 класса), местами чрезвычайная пожарная опасность.

26-27 июля в южных и западных районах Киевской области пожарная опасность 5 класса. По Киеву 25-26 июля высокая, 27 июля чрезвычайная пожарная опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 25-26 июля на западе Украины ожидаются подъемы уровней воды на реках.