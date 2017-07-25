Индия пострадала от мощных наводнений

Мощные наводнения накрыли многие регионы Индии.

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Сильные ливни, вызвавшие наводнения, прошли на северо-востоке Индии в штатах Ассам, Ориса, Западный Бенгал и на западе страны в штате Гуджарат, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

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Больше всего пострадал штат Ассам, где погибли 76 человек. Местное правительство организовало 38 пунктов для временного размещения людей, которые приняли уже более 8 тыс. человек.

Напомним, жертвами тайфуна "Талас" во Вьетнаме стали восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.