Индия пострадала от мощных наводнений

14:28, 25 июля 2017
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Мощные наводнения накрыли многие регионы Индии.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Сильные ливни, вызвавшие наводнения, прошли на северо-востоке Индии в штатах Ассам, Ориса, Западный Бенгал и на западе страны в штате Гуджарат, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

В Нигере жертвами наводнения стали 23 человека

Больше всего пострадал штат Ассам, где погибли 76 человек. Местное правительство организовало 38 пунктов для временного размещения людей, которые приняли уже более 8 тыс. человек.

Напомним, жертвами тайфуна "Талас" во Вьетнаме стали восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

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