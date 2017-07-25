На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды - ГСЧС
25-26 июля на западе Украины ожидаются подъемы уровней воды на реках.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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В частности, 25 и 26 июля на реках Закарпатья, реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской, Ивано-Франковской областей, ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м; на отдельных участках рек и в нижних течениях притоков Тисы до 2,0 м, возможен выход воды на заводь.
При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза образования селевых потоков.
Напомним, из-за непогоды в Закарпатской области полностью обесточены 30 населенных пунктов, еще 8 – частично.
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