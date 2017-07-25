На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды - ГСЧС

13:28, 25 июля 2017
728

25-26 июля на западе Украины ожидаются подъемы уровней воды на реках.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

В частности, 25 и 26 июля на реках Закарпатья, реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской, Ивано-Франковской областей, ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м; на отдельных участках рек и в нижних течениях притоков Тисы до 2,0 м, возможен выход воды на заводь.

При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза образования селевых потоков.

Напомним, из-за непогоды в Закарпатской области полностью обесточены 30 населенных пунктов, еще 8 – частично.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Апрель в Киеве стал самым теплым с 1881 года Апрель в Киеве стал самым теплым с 1881 года
В результате схода оползня на севере Китая погибли три человека В результате схода оползня на севере Китая погибли три человека
Май в Киеве начался с температурного рекорда Май в Киеве начался с температурного рекорда
Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек
В Киеве сегодня без осадков, температура до +28° В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°
В Украину идет настоящая жара (карта) В Украину идет настоящая жара (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
51 %
764 мм
4.3 м/с
6 %
Лента новостей