В Португалии с новой силой вспыхнули лесные пожары (видео)

12:25, 25 июля 2017
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В центральных регионах Португалии вновь разгорелись мощные лесные пожары.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Самое большое возгорание произошло в коммуне Серта в округе Каштелу-Бранку, где в тушении огня принимали участие 800 спасателей, а также местные жители, сообщает Euronews.

В Херсонской области горело 10 га леса

Также в округе Коимбра загорелся эвкалиптовый лес. Туда прибыли 600 спасателей. В округе Порталегри лесной пожар приблизился к двум населенным пунктам.

В июне в результате крупного лесного пожара в Португалии 64 человека погибли, еще более 200 пострадали, огонь уничтожил 30 тысяч га леса.

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