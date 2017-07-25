В Португалии с новой силой вспыхнули лесные пожары (видео)

В центральных регионах Португалии вновь разгорелись мощные лесные пожары.

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Самое большое возгорание произошло в коммуне Серта в округе Каштелу-Бранку, где в тушении огня принимали участие 800 спасателей, а также местные жители, сообщает Euronews.

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Также в округе Коимбра загорелся эвкалиптовый лес. Туда прибыли 600 спасателей. В округе Порталегри лесной пожар приблизился к двум населенным пунктам.

В июне в результате крупного лесного пожара в Португалии 64 человека погибли, еще более 200 пострадали, огонь уничтожил 30 тысяч га леса.