На Закарпатье из-за непогоды обесточены более 30 населенных пунктов
Из-за непогоды в Закарпатской области полностью обесточены 30 населенных пунктов, еще 8 – частично.
Сильные порывы ветра и осадки, которые прошли на территории Закарпатья, нанесли ущерб региону в виде поваленных деревьев, разбитых автомобилей и обесточенных населенных пунктов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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По состоянию на 07:00 25 июля в области отключенными от электроснабжения оставались 8 населенных пунктов частично и 30 полностью.
Кроме того, в ночь с 24 на 25 июля сильные порывы ветра вызвали падение деревьев, в двух случаях они разбили транспортные средства. Во всех случаях обошлось без погибших и травмированных.
Напомним, 25 июля в восьми областях ожидается ухудшение погодных условий.
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