У берегов Мексики сформировался ураган "Хиллари"

10:31, 25 июля 2017
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У берегов Мексике в Тихом океане сформировался ураган "Хиллари".

У берегов Мексике сформировался ураган / Strange sounds
У берегов Мексике сформировался ураган / Strange sounds

Ураган движется со скоростью 13 километров в час вдоль побережья, передает "РИА Новости" со ссылкой на национальный центр предупреждения ураганов США.

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"Хиллари" набрал силу урагана первой категории, скорость ветра внутри него достигает 120 километров в час. Ожидается, что 25 июля ураган усилится и начнет отдаляться от побережья Мексики в сторону открытого океана.

Напомним, в результате бури и лесного пожара, произошедших в разных районах Западно-Капской провинции, по крайней мере девять человек погибли и несколько получили ранения.

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