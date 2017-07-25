В восьми областях Украины объявили штормовое предупреждение

09:33, 25 июля 2017
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Сегодня, 25 июля, в восьми областях ожидается ухудшение погодных условий.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН
В Украине ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

Так, в течение 25 июля в Ривненской, Волынской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой области сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-22 м/с. В Карпатах ожидается очень сильный дождь.

Напомним, практически в течение всей недели в Украине будет жарко, небольшое похолодание ожидается ближе к выходным.

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