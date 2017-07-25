Сегодня в Киеве без осадков, днем до +32°

08:30, 25 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 25 июля в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +28°. Ветер юго-восточный, до 5.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:15, а зайдет в 20:52. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 июля, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

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