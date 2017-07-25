В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

08:05, 25 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 июля, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

На востоке практически без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.

На западе Украины во вторник пройдут дожди с грозами. Днем до +30°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +32°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +31°.

Прогноз на 25 июля / УНИАН
Прогноз на 25 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 июля — на Прокла. На святого Прокла — великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман — к дождю.

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