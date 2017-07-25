В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 июля, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
На востоке практически без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.
На западе Украины во вторник пройдут дожди с грозами. Днем до +30°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +32°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +31°.
Согласно народному прогнозу, 25 июля — на Прокла. На святого Прокла — великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман — к дождю.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +12°
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Днепр+28°... +13°
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Донецк+29°... +11°
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Житомир+29°... +14°
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Запорожье+29°... +13°
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Ивано-Франковск+28°... +8°
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Киев+29°... +13°
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Кировоград+29°... +11°
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Луганск+28°... +10°
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Луцк+30°... +11°
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Львов+27°... +10°
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Николаев+30°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+27°... +14°
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Ровно+30°... +11°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+28°... +11°
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Тернополь+28°... +10°
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Харьков+28°... +12°
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Херсон+30°... +12°
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Хмельницкий+29°... +12°
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Чернигов+30°... +13°
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