В Киеве завтра без осадков, днем температура до +32°

17:00, 24 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 25 июля в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +29°. Ветер южный и юго-восточный, до 6.1 м/с.

Погода на неделю: в Украине установится адская жара, которая на выходных сменится небольшим похолоданием (карта)

Солнце в столице взойдет в 05:15, а зайдет в 20:52. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 июля, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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