Завтра в Украине сохранится жаркая погода, на западе пройдут грозовые дожди (видеопрогноз)

16:30, 24 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 июля, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

На западе Украины пройдут грозы / УНИАН
На западе Украины пройдут грозы / УНИАН

На востоке практически без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.

Погода на неделю: в Украине установится адская жара, которая на выходных сменится небольшим похолоданием (карта)

На западе Украины во вторник пройдут дожди с грозами. Днем до +30°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +32°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +31°.

Согласно народному прогнозу, 25 июля — на Прокла. На святого Прокла — великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман — к дождю.

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