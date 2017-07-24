Завтра в Украине сохранится жаркая погода, на западе пройдут грозовые дожди (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 июля, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

На западе Украины пройдут грозы / УНИАН

На востоке практически без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.

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На западе Украины во вторник пройдут дожди с грозами. Днем до +30°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +32°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +31°.

Согласно народному прогнозу, 25 июля — на Прокла. На святого Прокла — великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман — к дождю.

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