Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

15:47, 24 июля 2017
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Сегодня, 24 июля, во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

Спасатели предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС
Спасатели предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Николаевская область страдает от природных пожаров

Так, 24 июля в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, в большинстве районов Днепропетровской, Винницкой областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины, кроме большинства западных областей, высокая (4 класса), местами чрезвычайная пожарная опасность.

24 июля по Киеву и Киевской области, кроме восточных районов и района Чернобыля, высокая пожарная опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 22 июля в Алешковском районе на территории Костогрызовского лесничества в Херсонской области произошел природный пожар.

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