В Херсонской области горело 10 га леса

14:32, 24 июля 2017
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В воскресенье, 22 июля, в Алешковском районе на территории Костогрызовского лесничества в Херсонской области произошел природный пожар.

На Херсонщине возник лесной пожар / ГСЧС
На Херсонщине возник лесной пожар / ГСЧС

Площадь пожара составила около 10 га, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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К ликвидации пожара привлекли 91 человека личного состава и 26 единиц техники. Привлекался вертолет Ми-8 Минобороны Украины.

В 21:00 22 июля пожар был локализован. Позже возгорание лесной подстилки и хвойного леса на территории Костогрызовского лесничества было ликвидировано.

На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.

Напомним, 17 июля на территории Новокаховского лесничества возник пожар лесных насаждений на площади 2 га.

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