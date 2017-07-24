В Херсонской области горело 10 га леса
В воскресенье, 22 июля, в Алешковском районе на территории Костогрызовского лесничества в Херсонской области произошел природный пожар.
Площадь пожара составила около 10 га, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Николаевской области напряженная ситуация с природными пожарами - ГСЧС
К ликвидации пожара привлекли 91 человека личного состава и 26 единиц техники. Привлекался вертолет Ми-8 Минобороны Украины.
В 21:00 22 июля пожар был локализован. Позже возгорание лесной подстилки и хвойного леса на территории Костогрызовского лесничества было ликвидировано.
На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.
Напомним, 17 июля на территории Новокаховского лесничества возник пожар лесных насаждений на площади 2 га.
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