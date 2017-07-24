На Ивано-Франковщине от удара молнии погиб турист из Харькова

13:17, 24 июля 2017
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23 июля возле села Быстрец Ивано-Франковской области погиб человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жертвой оказался 48-летний житель Харькова, который с товарищем находился на отдыхе, сообщает Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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Горные спасатели снесли тело погибшего с Кострича (гора) и передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, во время работ на поле возле села Кузьмина Гребля в Черкасской области разряд молнии попал в семью из трех человек. В результате происшествия мужчина и молодая женщина погибли на месте, юноша погиб в больнице.

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