Киевское лето установило первый температурный рекорд

12:41, 24 июля 2017
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22 июля 2017 года жители Киева пережили самую теплую ночь за 137 лет метеорологических наблюдений в столице.

Киевское лето бьет рекорды / focus.ua
Киевское лето бьет рекорды / focus.ua

Температура ночью в Киеве не опустилась ниже +22,7°, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +29°

Предыдущий рекорд для этой даты, который был установлен в 2001 году, превышен на 0,2°.

Отмечается, что это первый температурный рекорд нынешнего июля, который отмечается резким повышением температуры.

Напомним, практически в течение всей недели в Украине будет жарко, небольшое похолодание ожидается ближе к выходным.

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