Погода на неделю: в Украине установится адская жара, которая на выходных сменится небольшим похолоданием (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, практически всю неделю в Украине будет жарко, небольшое похолодание ожидается ближе к выходным.

На этой неделе в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди с грозами. Наиболее жаркая погода будет на юге - до +32°. На востоке и в центре столбик термометра поднимется до +29°, на севере до +28°. На западе обещают +28°.

Прогноз на 24 июля / УНИАН

Во вторник, 25 июля, в Украине практически без осадков. Днем на юге до +33°, в остальных регионах Украины +26°...+32°.

Прогноз на 25 июля / УНИАН

В среду, 26 июля, местами пройдут дожди. Днем на юге до +34°.

Прогноз на 26 июля / УНИАН

В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране +13°...+22°, днем на юге до +36°.

Прогноз на 27 июля / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди с грозами. На востоке жара до +37°, в остальных регионах +21°...+34°.

Прогноз на 28 июля / УНИАН

29 и 30 июля практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет во Львовской области - до +12°, на остальной территории +13°…+18°. Днем температура по стране +23°...+32°. В воскресенье ночью на западе до +14°, днем в Украине +23°...+30°.

Прогноз на 29 июля / УНИАН

Народный прогноз

24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь. 25 июля — на Прокла. На святого Прокла — великие росы. На Прокла над лесом туман — к дождю.

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26 июля — Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой — на дождливую осень.

27 июля - день Акили. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель. 28 июля — Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.

29 июля — Афиногена священномученика. Сегодня лето перешагнуло знойный порог. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают. 30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.

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