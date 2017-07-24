Погода на неделю: в Украине установится адская жара, которая на выходных сменится небольшим похолоданием (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, практически всю неделю в Украине будет жарко, небольшое похолодание ожидается ближе к выходным.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди с грозами. Наиболее жаркая погода будет на юге - до +32°. На востоке и в центре столбик термометра поднимется до +29°, на севере до +28°. На западе обещают +28°.
Во вторник, 25 июля, в Украине практически без осадков. Днем на юге до +33°, в остальных регионах Украины +26°...+32°.
В среду, 26 июля, местами пройдут дожди. Днем на юге до +34°.
В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране +13°...+22°, днем на юге до +36°.
В пятницу местами пройдут дожди с грозами. На востоке жара до +37°, в остальных регионах +21°...+34°.
29 и 30 июля практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет во Львовской области - до +12°, на остальной территории +13°…+18°. Днем температура по стране +23°...+32°. В воскресенье ночью на западе до +14°, днем в Украине +23°...+30°.
Народный прогноз
24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь. 25 июля — на Прокла. На святого Прокла — великие росы. На Прокла над лесом туман — к дождю.
Сегодня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
26 июля — Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой — на дождливую осень.
27 июля - день Акили. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель. 28 июля — Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.
29 июля — Афиногена священномученика. Сегодня лето перешагнуло знойный порог. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают. 30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +12°
-
Днепр+28°... +13°
-
Донецк+29°... +11°
-
Житомир+29°... +14°
-
Запорожье+29°... +13°
-
Ивано-Франковск+28°... +8°
-
Киев+29°... +13°
-
Кировоград+29°... +11°
-
Луганск+28°... +10°
-
Луцк+30°... +11°
-
Львов+27°... +10°
-
Николаев+30°... +12°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+27°... +14°
-
Ровно+30°... +11°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+28°... +11°
-
Тернополь+28°... +10°
-
Харьков+28°... +12°
-
Херсон+30°... +12°
-
Хмельницкий+29°... +12°
-
Черкассы+27°... +13°
-
Чернигов+30°... +13°
-
Черновцы+28°... +12°