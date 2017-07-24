В Шанхае установилась самая жаркая погода за 145 лет
В Шанхае (Китай) была зафиксирована температура 40,9 градуса Цельсия выше нуля.
Это самая высокая температура воздуха в городе за последние 145 лет метеорологических наблюдений, передает Xinhua.
В Японии из-за жары погибли шесть человек
21 июля в Шанхае впервые было объявлено "красное" предупреждение в связи с высокой температурой воздуха.
В прошлый раз подобные рекордные значения отмечались в 2013 году, когда температура достигла 40,8 градуса Цельсия. По прогнозам метеорологов, такая жара сохранится в Шанхае до конца июля.
Напомним, не менее шести человек погибли в мексиканском штате Сонора из-за жары.
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