После землетрясения в Турции более 350 человек обратились за медицинской помощью

Не менее 358 человек обратились за помощью в больницы в Турции после землетрясения в Эгейском море.

Последствия землетрясения в Турции / Reuters

Мощное землетрясение произошло ночью 21 июля. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от турецкого Бодрума и в 16 км от греческого острова Кос.

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"За медицинской помощью после землетрясения обратились 358 человек, 272 пострадавших были доставлены в медучреждения на каретах скорой помощи. В настоящий момент не менее 25 человек находятся на лечении в больницах, у троих диагностированы переломы позвоночника. Многие получили переломы ног", - цитирует ТАСС министра здравоохранения Турции Ахмета Демирджана.

Напомним, жертвами мощного землетрясения, которое произошло у побережья Греции, стали два человека, более 100 получили травмы.