Спасатели предупреждают о грозах и сильном ветре в отдельных регионах Украины

09:33, 24 июля 2017
1760

В понедельник, 24 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

В Украине ожидаются грозы и сильный ветер / УНИАН
В Украине ожидаются грозы и сильный ветер / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +29°

Так, 24 июля в большинстве западных, местами в Винницкой и Житомирской областях грозы, в западных местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, 24 июля в Украине местами пройдут дожди, местами до +32°. В частности, на западе Украины в понедельник пройдут дожди с грозами. Днем до +28°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз) Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз)
Апрель в Киеве стал самым теплым с 1881 года Апрель в Киеве стал самым теплым с 1881 года
Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео) В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
51 %
764 мм
4.3 м/с
6 %
Лента новостей