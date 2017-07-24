Спасатели предупреждают о грозах и сильном ветре в отдельных регионах Украины

В понедельник, 24 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

В Украине ожидаются грозы и сильный ветер / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 24 июля в большинстве западных, местами в Винницкой и Житомирской областях грозы, в западных местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, 24 июля в Украине местами пройдут дожди, местами до +32°. В частности, на западе Украины в понедельник пройдут дожди с грозами. Днем до +28°.