В Киеве сегодня без осадков, днем до +29°

08:30, 24 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 24 июля, в столице без осадков, днем до +29°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:13, а зайдет в 20:54. 

Как сообщал УНИАН, 24 июля в Украине местами пройдут дожди, на юге до +32°.

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