Сегодня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

08:01, 24 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 24 июля в Украине местами пройдут дожди, на юге до +32°.

В Украине местами ожидаются грозы / УНИАН
В Украине местами ожидаются грозы / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Крыму пройдет дождь. Температура до +32°.

На западе Украины в понедельник пройдут дожди с грозами. Днем до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +29°. В центре практически без осадков, температура днем до +29°.

Прогноз на 24 июля / УНИАН
Прогноз на 24 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

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