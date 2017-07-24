Сегодня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 24 июля в Украине местами пройдут дожди, на юге до +32°.
На востоке без осадков, температура днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Крыму пройдет дождь. Температура до +32°.
На западе Украины в понедельник пройдут дожди с грозами. Днем до +28°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +29°. В центре практически без осадков, температура днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +12°
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Днепр+28°... +13°
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Донецк+29°... +11°
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Житомир+29°... +14°
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Запорожье+29°... +13°
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Ивано-Франковск+28°... +8°
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Киев+29°... +13°
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Кировоград+29°... +11°
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Луганск+28°... +10°
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Луцк+30°... +11°
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Львов+27°... +10°
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Николаев+30°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+27°... +14°
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Ровно+30°... +11°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+28°... +11°
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Тернополь+28°... +10°
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Харьков+28°... +12°
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Херсон+30°... +12°
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Хмельницкий+29°... +12°
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Черкассы+27°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 51 %
Давление: 764 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 6 %
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