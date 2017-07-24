Польшу атаковали ураганы: повалены деревья и подтоплены дома (видео)

По прогнозам польских метеорологов, сложные погодные метеоусловия сохранятся в Польше в начале недели.

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Польшу атаковали сильные ураганы, в результате которых повалено немало деревьев и подтоплено большое количество домов.

Об этом заявил пресс-секретарь главы пожарной службы Польши Павел Фронтчак, сообщает ТСН со ссылкой на TVN24.

"В общей сложности, спасатели выезжали на вызовы 619 раз, 363 из которых связаны с интенсивным дождем, а 256 - с ветром",- заявил Фронтчак.

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Самая сложная ситуация с точки зрения подтоплений наблюдалась в Любушском и Великопольском воеводствах запада Польши и Куявско-поморском воеводств.

В свою очередь, больше всего вызовов, связанных с поваленными деревьями наблюдалось в Силезском, Нижнесилезском и Опольском воеводствах. К счастью, в результате атаки стихии пострадавших нет.

По прогнозам польских метеорологов, сложные погодные метеоусловия сохранятся в Польше в начале недели.