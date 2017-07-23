На Закарпатье сильные ливни привели к значительному поднятию уровня воды в реках

23:12, 23 июля 2017
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Перед этим синоптики предупреждали о сильных дождях и ливни в Карпатах и на Закарпатье.

Уровень воды в реках Закарпатья поднялся / фото УНИАН
Уровень воды в реках Закарпатья поднялся / фото УНИАН

В Закарпатской области сегодня прошли сильные ливневые дожди, которые привели к значительному поднятию уровня воды в реках региона.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 16:00 23 июля в верховьях Латорицы прошли сильные ливневые дожди, уровень в пгт Нижние Ворота вырос на 1.0 - 1.5 м, вода доходит к коренным берегам, несет деревья, кусты», - говорится в сообщении.

Перед этим синоптики предупреждали о сильных дождях и ливнях в Карпатах и на Закарпатье в воскресенье.

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