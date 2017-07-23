ГСЧС предупредила о грозах и шквалах 24 июля на западе Украины

24 июля в большинстве западных областей днем ожидаются грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

Грозы ожидаются на территории большинства западных областей / фото УНИАН

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозах и шквалах в понедельник, 24 июля, на территории большинства западных областей.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«24 июля в большинстве западных областей грозы, днем местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

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Как сообщала Погода УНИАН, в воскресенье, 23 июля, днем в западных и восточных областях Украины местами ожидаются грозы. Синоптики предупредили, что отдельные районы накроют град и шквалы 15-20 м/сек.