ГСЧС предупредила о грозах и шквалах 24 июля на западе Украины

16:39, 23 июля 2017
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24 июля в большинстве западных областей днем ожидаются грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

Грозы ожидаются на территории большинства западных областей / фото УНИАН
Грозы ожидаются на территории большинства западных областей / фото УНИАН

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозах и шквалах в понедельник, 24 июля, на территории большинства западных областей.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«24 июля в большинстве западных областей грозы, днем местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Украинцев в воскресенье ожидают грозы с градом и шквалы

Как сообщала Погода УНИАН, в воскресенье, 23 июля, днем в западных и восточных областях Украины местами ожидаются грозы. Синоптики предупредили, что отдельные районы накроют град и шквалы 15-20 м/сек.

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