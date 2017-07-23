Юг Украины накроет безумная жара, на остальной территории - "летняя благодать" - синоптик
Юг Украины накроет жара до +34°, также там ночью ожидаются грозы.
На юге Украины в понедельник, 23 июля, ожидается +28+32°, местами - до +34°. На остальной территории - "летняя благодать", +24+27°, прогнозирует синоптик Наталка Диденко.
"Большинство наших областей будут находиться среди высокого атмосферного давления, ясного неба и сухого воздуха", - говорится в ее сообщении в Facebook.
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Кроме того, в понедельник из Польши подтянутся дождевые облака, поэтому завтра в западных областях Украины, Житомирской и Винницкой местами пройдут кратковременные грозовые дожди, вероятно шквалистое усиление ветра.
"Ближайшей ночью и утром в понедельник отдельные дожди с грозами возможны также в Одесской области, на побережье Николаевщины и Херсонщины, а также в Крыму. Но днем там уже сухо", - прогнозирует Диденко.
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Как сообщала Погода УНИАН, в воскресенье, 23 июля, днем в западных и восточных областях Украины местами ожидаются грозы. Синоптики предупредили, что отдельные районы накроют град и шквалы 15-20 м/сек.
Погода в Украине
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Винница+28°... +12°
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Днепр+28°... +13°
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Донецк+29°... +11°
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Житомир+29°... +14°
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Запорожье+29°... +13°
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Ивано-Франковск+28°... +8°
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Киев+29°... +13°
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Кировоград+29°... +11°
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Луганск+28°... +10°
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Луцк+30°... +11°
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Львов+27°... +10°
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Николаев+30°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+27°... +14°
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Ровно+30°... +11°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+28°... +11°
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Тернополь+28°... +10°
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Харьков+28°... +12°
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Херсон+30°... +12°
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Хмельницкий+29°... +12°
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Черкассы+27°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+28°... +12°