Юг Украины накроет безумная жара, на остальной территории - "летняя благодать" - синоптик

Юг Украины накроет жара до +34°, также там ночью ожидаются грозы.

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На юге Украины в понедельник, 23 июля, ожидается +28+32°, местами - до +34°. На остальной территории - "летняя благодать", +24+27°, прогнозирует синоптик Наталка Диденко.

"Большинство наших областей будут находиться среди высокого атмосферного давления, ясного неба и сухого воздуха", - говорится в ее сообщении в Facebook.

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Кроме того, в понедельник из Польши подтянутся дождевые облака, поэтому завтра в западных областях Украины, Житомирской и Винницкой местами пройдут кратковременные грозовые дожди, вероятно шквалистое усиление ветра.

"Ближайшей ночью и утром в понедельник отдельные дожди с грозами возможны также в Одесской области, на побережье Николаевщины и Херсонщины, а также в Крыму. Но днем там уже сухо", - прогнозирует Диденко.

В Киеве в течение дня 24 июля ожидается +26+27°.

Как сообщала Погода УНИАН, в воскресенье, 23 июля, днем в западных и восточных областях Украины местами ожидаются грозы. Синоптики предупредили, что отдельные районы накроют град и шквалы 15-20 м/сек.