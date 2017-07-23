Украину отпустит жара и накроют грозы, град и шквалы (карты)
Украинцам в воскресенье обещают грозы, град и шквалы.
В воскресенье, 23 июля, ночью в центральных и южных, днем в западных и восточных областях местами ожидаются грозы. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
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Синоптики предупреждают, что отдельные районы накроют град и шквалы 15-20 м/сек.
В свою очередь, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 23 июля осадки ожидаются на западе и востоке, кроме того, спадет жара. "Завтра грозы дойдут до востока и там немного останутся, а на запад придут новые грозовые дожди", - обещает она.
"В воскресенье на западе и севере жару попустит до +24+27 градусов. Остальные территории Украины еще попече солнцем и температурой воздуха +30+35 градусов", - говорится в сообщении синоптика.
Как сообщала Погода УНИАН, в эти выходные во всех регионах Украины будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.
Погода в Украине
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Винница+28°... +12°
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Днепр+28°... +13°
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Донецк+29°... +11°
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Житомир+29°... +14°
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Запорожье+29°... +13°
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Ивано-Франковск+28°... +8°
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Киев+29°... +13°
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Кировоград+29°... +11°
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Луганск+28°... +10°
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Луцк+30°... +11°
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Львов+27°... +10°
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Николаев+30°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+27°... +14°
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Ровно+30°... +11°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+28°... +11°
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Тернополь+28°... +10°
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Харьков+28°... +12°
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Херсон+30°... +12°
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Хмельницкий+29°... +12°
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Чернигов+30°... +13°
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