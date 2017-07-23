Украину отпустит жара и накроют грозы, град и шквалы (карты)

Украинцам в воскресенье обещают грозы, град и шквалы.

Жара в Украине ослабнет / фото УНИАН

В воскресенье, 23 июля, ночью в центральных и южных, днем в западных и восточных областях местами ожидаются грозы. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

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Синоптики предупреждают, что отдельные районы накроют град и шквалы 15-20 м/сек.

фото meteo.gov.ua

фото meteo.gov.ua

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 23 июля осадки ожидаются на западе и востоке, кроме того, спадет жара. "Завтра грозы дойдут до востока и там немного останутся, а на запад придут новые грозовые дожди", - обещает она.

facebook.com/tala.didenko

"В воскресенье на западе и севере жару попустит до +24+27 градусов. Остальные территории Украины еще попече солнцем и температурой воздуха +30+35 градусов", - говорится в сообщении синоптика.

Как сообщала Погода УНИАН, в эти выходные во всех регионах Украины будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.