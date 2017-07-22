Суровое лето: в Санкт-Петербурге выпал июльский снег (видео, фото)
В нескольких районах города град был размером с черешню. После того как град расстаял, подтопило несколько улиц.
В Санкт-Петербурге сегодня днем прошел сильный град. Из-за этого в некоторых районах города образовались сугробы, пишут горожане в социальных сетях, передает tvrain.ru. В группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в соцсети пользователи сообщают, что град был размером с крупную черешню.
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По их словам, сугробы выпали в Московском и Адмиралтейском районах города. После того, как сугробы растаяли, некоторые районы города подтопило.
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