Суровое лето: в Санкт-Петербурге выпал июльский снег (видео, фото)

21:41, 22 июля 2017
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В нескольких районах города град был размером с черешню. После того как град расстаял, подтопило несколько улиц.

фото соцсетей
Жители города активно выкладывают фото непогоды в соцсетях \ фото соцсетей

В Санкт-Петербурге сегодня днем прошел сильный град. Из-за этого в некоторых районах города образовались сугробы, пишут горожане в социальных сетях, передает tvrain.ru. В группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в соцсети пользователи сообщают, что град был размером с крупную черешню.

Москву снова накрыл ливень и град (фото, видео)

фото соцсетей
В городе сыпал сильный град \ фото соцсетей
фото соцсетей
Сообщается, что град был размером с черешню \ фото соцсетей

По их словам, сугробы выпали в Московском и Адмиралтейском районах города. После того, как сугробы растаяли, некоторые районы города подтопило.

фото соцсетей
Сугробы стояли в нескольких районах города \ фото соцсетей
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