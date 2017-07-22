Украинцев в воскресенье ожидают грозы с градом и шквалы

19:41, 22 июля 2017
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Непогода накроет западные и восточные области. В центральной Украине сохраняется высокая пожарная опасность.

Фото УНИАН
Гроза наведается в западные области \ Фото УНИАН

В воскресенье, 23 июля в центральных и южных, днем - в западных и восточных областях местами грозы. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Два города на западе Украины накрыл мощный ливень (фоторепортаж, видео)В отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/сек.

22-24 июля в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Харьковской, большинстве районов Днепропетровской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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