Украинцев в воскресенье ожидают грозы с градом и шквалы

Непогода накроет западные и восточные области. В центральной Украине сохраняется высокая пожарная опасность.

Гроза наведается в западные области \ Фото УНИАН

В воскресенье, 23 июля в центральных и южных, днем - в западных и восточных областях местами грозы. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также Два города на западе Украины накрыл мощный ливень (фоторепортаж, видео)В отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/сек.

22-24 июля в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Харьковской, большинстве районов Днепропетровской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.