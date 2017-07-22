Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине до 24 июля
ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.
Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине до 24 июля.
По данным гидрометцентра, 22-24 июня в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, большинстве районов Днепропетровской, Винницкой областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
На остальной территории Украины, кроме большинства западных областей, высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
22-24 июня в Киевской области, кроме восточных районов и района Чернобыля, высокая (4 класса) пожарная опасность.
Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности в Украине
22-24 июля в столице высокая пожарная опасность.
ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.
Как сообщал УНИАН, в Украине в этом году почти в три раза, по сравнению с предыдущими годами, увеличилось количество пожаров на открытых территориях.
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