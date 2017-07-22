Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине до 24 июля

17:30, 22 июля 2017
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ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

/ скриншот видео
На территории Украины высокая пожарная опасность / скриншот видео

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине до 24 июля.

По данным гидрометцентра, 22-24 июня в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, большинстве районов Днепропетровской, Винницкой областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

На остальной территории Украины, кроме большинства западных областей, высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

22-24 июня в Киевской области, кроме восточных районов и района Чернобыля, высокая (4 класса) пожарная опасность.

Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности в Украине

22-24 июля в столице высокая пожарная опасность.

ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Как сообщал УНИАН, в Украине в этом году почти в три раза, по сравнению с предыдущими годами, увеличилось количество пожаров на открытых территориях.

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