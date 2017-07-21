Два города на западе Украины накрыл мощный ливень (фоторепортаж, видео)

20:40, 21 июля 2017
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Пользователи соцсетей показали последствия атаки стихии во Львове и Луцке.

Непогода во Львове / фото 24tv.ua
Непогода во Львове / фото 24tv.ua

Поваленные деревья, подтопленные улицы и разбитые машины – на западной Украине прошла очередная гроза. В частности, непогода наделала беды в Львове и Луцке, передает 24 канал.

Спасатели предупреждают о дождях и сильном ветре в отдельных областях Украины

Так, во Львове наблюдали настоящий деревопад. Два дерева упали в самом центре города, на проспекте Свободы. Одно из них упало на два автомобиля и перегородило дорогу, другое – на тротуар.

фото 24tv.ua
фото 24tv.ua
фото 24tv.ua
фото 24tv.ua

Еще одно дерево упало на улице Пасечной и тоже повредило машину. А на улице Медовой Пещеры ветер сорвал крышу одного из домов. Среди людей никто не пострадал.

А вот в Луцке к сильной грозе прибавился еще и град. Непогода тоже повалила деревья и подтопила улицы.

Как сообщала Погода УНИАН, 12 июля в Ривненской области непогода продолжалась несколько часов, а центр Ривне вообще превратился в маленькую Венецию.

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