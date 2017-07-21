Москву снова накрыл ливень и град (фото, видео)

В центре Москвы из-за ливня опять затопило улицы.

В Москве снова бушует непогода / фото instagram.com/meduzapro

Днем 21 июля в Москве прошел сильный ливень с градом. МЧС предупредило об ухудшении погоды незадолго до начала грозы, передает "Медуза".

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Очевидцы выкладывают фотографии и видео, на которых видно, что град был размером с косточку от черешни. В центре города из-за дождя опять затопило улицы, а метро перевели на усиленный режим работы.

Июль 2017 года. В Москве идёт град. pic.twitter.com/TzNSVyaTOR — Svetlana Laguna (@SvetlanaLaguna) July 21, 2017

и о погоде в москве сейчас pic.twitter.com/UToKizgkaQ — +18 Oleg (@OGRETS) July 21, 2017

Как сообщала Погода УНИАН, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился мощный и самый разрушительный ураган за последние 100 лет.