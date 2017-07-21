Москву снова накрыл ливень и град (фото, видео)

18:29, 21 июля 2017
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В центре Москвы из-за ливня опять затопило улицы.

В Москве снова бушует непогода / фото instagram.com/meduzapro
В Москве снова бушует непогода / фото instagram.com/meduzapro

Днем 21 июля в Москве прошел сильный ливень с градом. МЧС предупредило об ухудшении погоды незадолго до начала грозы, передает "Медуза".

Руины, погибшие и раненые: последствия страшного урагана в Москве и Подмосковье (видео)

Очевидцы выкладывают фотографии и видео, на которых видно, что град был размером с косточку от черешни. В центре города из-за дождя опять затопило улицы, а метро перевели на усиленный режим работы.

Как сообщала Погода УНИАН, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился мощный и самый разрушительный ураган за последние 100 лет.

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