Завтра в Киеве ожидается гроза, местами шквалы

17:23, 21 июля 2017
1457
0

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

фото Алексей Лымаренко
В Киеве 22 июля ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза / фото Алексей Лымаренко

22 июля в столице ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/сек.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Кроме того, как прогнозируют синоптики, 22 июля ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура ночью 17-19 °С, днем – 28-30 °С.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +32°

Как напомнили в Киевской городской государственной администрации, в случае усиления ветра нужно все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Пасмурно, дожди с грозами
Погода Стерлинг
96 %
756 мм
3.7 м/с
98 %
Лента новостей