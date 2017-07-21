Завтра в Киеве ожидается гроза, местами шквалы

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В Киеве 22 июля ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза / фото Алексей Лымаренко

22 июля в столице ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/сек.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Кроме того, как прогнозируют синоптики, 22 июля ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура ночью 17-19 °С, днем – 28-30 °С.

Читайте также В Киеве сегодня без осадков, днем до +32°

Как напомнили в Киевской городской государственной администрации, в случае усиления ветра нужно все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.