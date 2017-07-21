Завтра в Киеве ожидается гроза, местами шквалы
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
22 июля в столице ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/сек.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Кроме того, как прогнозируют синоптики, 22 июля ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура ночью 17-19 °С, днем – 28-30 °С.
В Киеве сегодня без осадков, днем до +32°
Как напомнили в Киевской городской государственной администрации, в случае усиления ветра нужно все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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