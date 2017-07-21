Северо-восток Китая пострадал от ливневых дождей

16:17, 21 июля 2017
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В результате наводнения в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая погиб один человек.

Северо-восток Китая пострадал от наводнения / Xinhua
Северо-восток Китая пострадал от наводнения / Xinhua

С 19 по 20 июля на многие районы Хэйлунцзяна обрушились ливневые дожди, что стало причиной наводнения в лесном районе Вэйхэ и некоторых деревнях, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

В Нигере жертвами наводнения стали 23 человека

В зоне бедствий затоплена большая площадь сельхозугодий, повреждены автодороги и объекты связи.

Жертвой стихии стал пожилой человек, который утонул после падения в воду.

Отмечается, что сейчас в районах бедствия продолжаются поисково-спасательные работы. Число погибших и раненых в результате водной стихии уточняется.

Напомним, жертвами тайфуна "Талас" во Вьетнаме стали восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

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