В Украине объявили штормовое предупреждение на 22 июля

15:19, 21 июля 2017
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Завтра, 22 июля, во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН
В Украине ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)

В субботу, 22 июля, в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, а днем и в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Ночью во Львовской, Волынской, Ривненской, днем в Черниговской и Сумской областях сильный дождь.

Напомним, в эти выходные во всех регионах Украины будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.

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