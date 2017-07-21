Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности в Украине

В течение 22-24 июля в большинстве регионов Украины ожидается пожарная опасность.

Спасатели предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 22-24 июля в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, в большинстве районов Днепропетровской, Винницкой областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины, кроме большинства западных областей, высокая (4 класса), местами чрезвычайная пожарная опасность.

22-24 июля в Киеве и Киевской области, кроме восточных районов и района г. Чернобыль, будет сохраняться высокая пожарная опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в 15 районах Николаевской области горят природные пожары.