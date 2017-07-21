В пятнциу, 21 июля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 127 км на юго-запад от города Банда-Ачех на острове Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, жертвами мощного землетрясения, которое произошло у побережья Греции, стали два человека, более 100 получили травмы.